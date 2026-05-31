Campus League 2026 Regional Jakarta Bakal Diwakili 3 Kampus untuk Level Nasional

Ilustrasi pertandingan Campus League 2026 regional Jakarta yang digelar di UPH Colage, Karawaci, Sabtu (30/5). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com, JAKARTA - Ajang basket antarkampus bertajuk Campus League 2026 regional Jakarta sejauh ini berjalan seusai rencana.

Head of Competition & Talent Development Campus League, Dave Leopold mengungkapkan nantinya wakil ibu kota yang menjadi perwakilan di regional akan berjumlah tiga tim.

Tercatat persaingan ketat mengingat pada regional Jakarta diikuti oleh 16 tim putra dan delapan tim putri dari 16 perguruan tinggi.

“Format awal yang kami rancang adalah meloloskan dua tim terbaik (juara dan runner-up) dari masing-masing regional ke babak nasional.”

“Dinamika di lapangan yang terjadi membuat kami melakukan penyesuaian total jatah tim putra tetap 10 dengan pembagian Jakarta sebagai tuan rumah mengirim tiga wakil,” ujar Dave.

Dari sektor putra dan putri sejauh ini yang akan melaju ke babak nasional ada Universitas Bina Nusantara, Universitas Pelita Harapan, serta Institut Perbanas.

Sejauh ini ajang Campus League 2026 sudah digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, dan Bandung.

Rencananya setelah ini juara serta runner up masing-masing regional akan bertemu pada level nasional yang diselenggarakan pada 7 hingga 13 Juni 2026.(mcr16/jpnn)

Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Muhammad Naufal

