Campus League Basketball Regional Jakarta: 16 Kampus Bersaing Rebut Tiket The Nationals

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan panas akan terjadi di Campus League Basketball Season 1 Regional Jakarta.

Sebanyak 16 kampus bakal saling adu strategi demi tiket menuju The Nationals, dalam turnamen yang diprediksi menjadi regional paling sengit musim ini.

Setelah atmosfer panas tersaji di Regional Bandung, kini giliran Jakarta yang dipercaya menjadi medan tempur terakhir sebelum memasuki fase puncak kompetisi basket antarkampus terbesar tersebut. 

Kompetisi itu akan berlangsung pada 24-31 Mei 2026 di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten.

Jakarta memang dikenal sebagai gudangnya tim basket kampus elite. Tak heran jika tensi persaingan disebut bakal jauh lebih brutal dibanding regional lain. 

Kampus-kampus dengan tradisi kuat di basket mahasiswa nasional siap turun penuh ambisi demi menjaga gengsi sekaligus merebut tiket ke The Nationals.

Sebanyak 16 tim putra dibagi ke dalam empat grup, sementara sektor putri diisi delapan tim yang terbagi ke dua grup.

Menariknya, ada satu wakil luar Pulau Jawa yang ikut menantang dominasi kampus ibu kota, yakni Universitas Riau Pekanbaru.

