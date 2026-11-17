Campus League Futsal 2026: Gunadarma Buktikan Status Kuda Hitam Bukan Kebetulan
jpnn.com - Kejutan terjadi di Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026 setelah Universitas Gunadarma berhasil melangkah ke partai final.
Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, Senin (16/11/2026), Gunadarma menang 3-1 atas Budi Luhur University (BLU).
Pelatih Gunadarma Aditya Brahmasti mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya.
Menurut Adit, keberhasilan menembus final sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal kompetisi.
Aditya berharap anak asuhnya bisa melanjutkan tren positif saat menghadapi Perbanas Institute pada partai final.
"Pengin juara, tetapi targetnya masuk final. Setelah target terpenuhi, kami bisa ke Yogyakarta. Itu salah satu harapan besar kami," ujar Aditya.
Adit berharap anak asuhnya tidak gentar menghadapi nama besar Perbanas.
Mental bertanding Mahardika Triyana Aziz dan kolega telah teruji setelah berhasil mengalahkan Budi Luhur di semifinal.
Kejutan terjadi di Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026 saat Universitas Gunadarma melangkah ke partai final menantang Perbanas Institute
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