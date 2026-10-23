Campus League Futsal 2026 Resmi Bergulir di 5 Wilayah

jpnn.com - Kompetisi futsal antarmahasiswa, Campus League Futsal 2026 digelar di lima wilayah, yakni Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Samarinda, dan Jabodetabek.

Tim-tim futsal dari berbagai perguruan tinggi akan bersaing memperebutkan tiket menuju babak nasional atau The Nationals yang dijadwalkan berlangsung di GOR Universitas Negeri Yogyakarta Sport Complex pada awal Desember 2026.

Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah pengembangan potensi mahasiswa melalui tiga pilar utama, yakni Academic, Athletic, dan Affinity.

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Ketiga pilar tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara prestasi akademik, kemampuan olahraga, dan kepedulian sosial mahasiswa.

"Ini merupakan bagian dari upaya mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan potensi melalui olahraga," kata Brand Manager Expedition Laura Sebastian, Jumat (23/10).

Dalam penyelenggaraan tahun ini, merek jam tangan Expedition turut memberikan dukungan sebagai Official Timekeeper Campus League 2026.

Sebagai bentuk apresiasi, Expedition menyiapkan jam tangan edisi khusus Special Campus League Limited Edition bagi para pemenang Campus League Futsal The Nationals 2026.

"Campus League menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi," ujarnya.