Campus League Futsal Regional Bandung 2026: UPI Kawin Gelar, Siapkan Skuad Terbaik di The Nationals

jpnn.com, BANDUNG - Campus League Futsal Regional Bandung 2026 yang berlangsung pada 30 Oktober sampai 6 November di GOR ITB Sports Center, Jatinangor, menghadirkan persaingan ketat hingga laga pamungkas.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sukses mengamankan gelar juara di sektor putra dan putri. Pada partai final putra, Jumat (6/11), UPI menyudahi perlawanan STKIP Pasundan dengan skor 2-1. Sementara tim putri UPI berada di puncak klasemen dengan torehan 18 poin sepanjang kompetisi yang menerapkan sistem double round robin.

Head of Competition Campus League, Dave Leopold menilai munculnya UPI sebagai juara futsal regional Bandung tahun ini menunjukkan adanya pergeseran peta kekuatan yang membuat penyelenggaraan Campus League selalu menarik setiap tahunnya. Bagi Dave, untuk bisa konsisten di jajaran elite kompetisi regional dan nasional, setiap kampus harus memastikan regenerasi student-athlete di tim mereka berjalan baik.

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"Jadi yang menarik di Campus League itu peta kekuatan timnya setiap tahun pasti berbeda karena akan selalu ada pemain-pemain yang lulus, jadi gold moment masing-masing tim berbeda. Di Bandung, UIN SGD sebagai juara nasional 2025, tahun ini kalah di semifinal regional dan melaju ke The Nationals sebagai juara ketiga Bandung, itu karena skuadnya tidak sama. Jadi uniknya main di Campus League itu adalah kalau timnya tidak bisa me-manage perekrutan pemain, akan mulai dari nol lagi," ujarnya.

Maka dari itu, Dave menuturkan penting untuk setiap tim kampus melakukan talent scouting dari tingkat SMA untuk bisa terus bersaing di level atas kompetisi. Hal itu pula yang menjadi alasan adanya kompetisi antar SMA di sela-sela penyelenggaraan Campus League Futsal pada setiap regional.

"Kami melihat bahwa perlunya regenerasi. Makanya kami coba kasih pilihan sekolah yang terbaik dari masing-masing regional untuk pelatih-pelatih tim kampus melakukan talent scouting, kami sediakan semua datanya. Sementara untuk para pelajar, kami ingin mereka melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Dengan mereka berprestasi di futsal, membuka kans mendapat beasiswa. Kami juga bisa membantu cari kampus yang memang buka jalur beasiswa dari olahraga seperti futsal ini," jelasnya.

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Tim Putra Tunjukkan Mentalitas, Tim Putri Buktikan Kekompakan

Partai final sektor putra UPI kontra STKIP Pasundan berlangsung dengan tensi tinggi dan sarat gengsi. Baru satu menit laga berjalan, STKIP Pasundan langsung bisa mencuri angka berkat kejelian kapten mereka, Muhammad Yusup Muharam yang meng-intercept serangan lawan. Counter attack cepat, umpan menjurus ke Muhammad Sutan Kemas yang berdiri bebas di mulut gawang berhasil memberikan keunggulan untuk timnya.