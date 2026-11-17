jpnn.com - Partai final Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026 akan mempertemukan Perbanas Institute melawan Universitas Gunadarma.

Kedua tim memastikan tiket ke partai puncak seusai meraih kemenangan dalam babak semifinal yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Senin (16/11).

Perbanas Institute lebih dahulu mengamankan tempat di final setelah mengatasi perlawanan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan (STIEBP) dengan skor 4-2.

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Sementara itu, Gunadarma juga tampil impresif. Mereka melangkah ke final seusai menundukkan Budi Luhur University (BLU) dengan skor meyakinkan 3-1.

Hasil tersebut membuat Perbanas Institute dan Gunadarma bakal saling berhadapan untuk memperebutkan gelar juara Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026.

Head of Competition Campus League Dave Leopold menilai kompetisi tahun ini menghadirkan persaingan menarik.

Sejumlah tim unggulan mampu menunjukkan kualitasnya, tetapi kehadiran tim kuda hitam juga membuat persaingan semakin kompetitif.

Menurut Dave ajang kompetisi futsal antarkampus saat ini menunjukkan perkembangan positif.