jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dan sorotan publik seusai melontarkan kelakar terkait rencana kenaikan gaji guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026).

Candaan mengenai waktu realisasi kenaikan gaji yang dinilai belum pasti itu memicu reaksi keras dari kalangan asosiasi pendidik.

Menjelang akhir pidatonya di hadapan ribuan guru, Prabowo awalnya membacakan pantun apresiasi: "Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Jasa Bapak, Ibu guru tiada terganti, selalu terukir di dalam hati."

Ia kemudian melanjutkan pantun kedua yang disambut riuh hadirin: "Beli semangka di hari Rabu, makan bersama di atas papan. Selamat Hari Guru untuk Bapak dan Ibu, saatnya nanti kita naikin gaji guru".

Namun, Prabowo segera meralat respons audiens dengan berkelakar bahwa kata "nanti" bisa bermakna waktu yang lama dalam budaya Jawa (mbesok-mbesok), sehingga guru diminta tidak langsung bertepuk tangan.

Dia pun berseloroh menggunakan kata “nanti” dengan guyonan orang Jawa yang belum bisa dipastikan kapan waktunya.

“Nanti, nanti. Nantinya, nantinya orang Jawa. Iya, kan? Kalau orang luar Jawa, besok ya besok. Kalau besoknya orang Jawa, besok besok,” selorohnya.

“Jadi, tadi jangan langsung tepuk tangan. Saatnya nanti kita naikin gaji guru. Nanti terserah Menteri Keuangan,” lanjut Prabowo.