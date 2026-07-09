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Candra Aditya: Wapres Gibran Akan Hadiri Pembukaan Kongres XIII HIKMAHBUDHI di NTB

Candra Aditya: Wapres Gibran Akan Hadiri Pembukaan Kongres XIII HIKMAHBUDHI di NTB
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Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Candra Aditya Nugraha dan jajaran pengurus melaksanakan audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta.(9/7/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) melaksanakan audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta.(9/7/2026).

Audiensi tersebut membahas persiapan Kongres XIII HIKMAHBUDHI yang akan digelar di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, PP HIKMAHBUDHI menyampaikan undangan resmi kepada Wakil Presiden untuk hadir dalam Kongres HIKMAHBUDHIXIII.

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Wakil Presiden akan dijadwalkan hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Candra Aditya Nugraha menyampaikan Kongres XIII menjadi forum nasional organisasi untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan, merumuskan arah gerakan, dan memilih kepemimpinan baru.

"Kongres XIII HIKMAHBUDHI di Lombok Utara akan menjadi forum konsolidasi nasional. Kami akan membahas evaluasi organisasi, penguatan kaderisasi, dan agenda mahasiswa Buddhis dalam menjawab isu kebangsaan,” ujar Candra Aditya Nugraha.

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Candra menjelaskan kongres tersebut akan dihadiri kader HIKMAHBUDHI dari berbagai cabang di Indonesia.

Forum ini juga menjadi ruang untuk memperkuat peran mahasiswa Buddhis dalam isu pendidikan, toleransi, ekonomi, kemanusiaan, lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia.

PP HIKMAHBUDHI melaksanakan audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta.(9/7/2026).

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