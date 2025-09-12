menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Candra Wijaya Gagas Turnamen Demi Prestasi Ganda Indonesia di Kancah Dunia

Candra Wijaya Gagas Turnamen Demi Prestasi Ganda Indonesia di Kancah Dunia

Candra Wijaya Gagas Turnamen Demi Prestasi Ganda Indonesia di Kancah Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pertandingan 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025 di DYSCWIBC, Jelupang, Serpong. Foto: Dokumentasi CWIBC

jpnn.com - Indonesia masih kuat di sektor ganda pada level dunia setelah konsisten meraih prestasi di ajang Olimpiade.

Tercatat, sektor ganda telah mempersembahkan 10 keping emas Olimpiade bagi Indonesia.

Dengan prestasi tersebut, legenda bulu tangkis Indonesia Candra Wijaya menaruh harapan besar pada ajang 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.

Baca Juga:

Turnamen khusus bagi spesialis ganda itu diharapkan mampu melahirkan pebulu tangkis andal yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Dari turnamen Yonex-Sunrise Doubles Special Championships ini semoga lahir kembali pemain-pemain ganda andal, baik nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran untuk bisa disumbangkan ke Indonesia,” ujar Candra.

Ajang spesialis ganda yang digagas Candra Wijaya tercatat konsisten digelar sejak 2009.

Baca Juga:

Sejumlah nama besar yang kini menghiasi panggung bulu tangkis Tanah Air juga lahir dari turnamen ini.

Terkini, ada pasangan Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan yang pernah berjaya di nomor ganda putra taruna Yonex-Sunrise Doubles Special Championships. 

Candra Wijaya punya harapan besar dari ajang 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI