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Candra Wijaya Jaga Supremasi Ganda Indonesia Lewat Doubles Special Championships 2026

Candra Wijaya Jaga Supremasi Ganda Indonesia Lewat Doubles Special Championships 2026
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Legenda bulu tangkis Indonesia, Candra Wijaya saat konferensi pers Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2026 di Senayan, Jakarta, Senin (8/6). Foto: Dokumentasi DYSCWIBC

jpnn.com - Legenda bulu tangkis Indonesia Candra Wijaya kembali menggelar turnamen spesialis nomor ganda bertajuk Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2026.

Rencananya, ajang tersebut akan berlangsung di Candra Wijaya International Badminton Centre, Jelupang, pada 10-13 Juni 2026.

Candra Wijaya konsisten menyelenggarakan turnamen itu sebagai bagian dari upaya melahirkan lebih banyak pebulu tangkis spesialis ganda.

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Memasuki edisi ke-14, kompetisi tersebut telah melahirkan sejumlah pemain berbakat, seperti Kevin Sanjaya Sukamuljo, Rinjani Kwinara Nastine, dan Prahdiska Bagas Shujiwo.

"Saya menggelar ajang ini dengan tujuan untuk mempopulerkan nomor ganda. Selain itu juga untuk ikut membantu PP PBSI dengan melakukan pembinaan."

"Lewat kejuaraan ini, saya memberikan kesempatan kepada bibit-bibit pemain berbakat di kelompok ganda untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan, serta menambah jam terbang pengalaman,” ujar Candra.

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Pria kelahiran 16 September 1975 itu mengaku tertantang untuk terus melahirkan pemain-pemain ganda berkualitas.

Maklum, sektor ganda selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam meraih prestasi di panggung dunia.

Candra Wijaya kembali gelar turnamen spesialis ganda bertajuk Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2026 mulai Rabu (10/6) mendatang

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