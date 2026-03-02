Candra Wijaya Kenang Sosok Try Sutrisno, Ada Kisah di Balik Pelatnas Cipayung

jpnn.com - Legenda bulu tangkis Indonesia Candra Wijaya mengenang jasa mendiang Try Sutrisno.

Pria kelahiran 16 September 1975 itu pernah menjadi bagian dari Pelatnas Cipayung pada 1992, di era kepemimpinan Wakil Presiden Indonesia ke-6 tersebut.

Pada awal kariernya di Pelatnas, suami Caroline Indriani itu pernah mendapat arahan langsung dari Try Sutrisno.

"Teringat ketika kali pertama menginjakan kaki di Kawah Chandradhimuka Pelatnas Cipayung tahun 1992–1993, di mana tempat tersebut diprakarsai oleh Ketum PP PBSI Bapak Try Sutrisno bersama pengurus, dan tim pendukung.”

"Kami menjadi salah satu atlet yang terjaring menjadi pemain pratama nasional ketika itu," tulis Candra di sosial media pribadinya.

Try Sutrisno menjabat sebagai Ketum PBSI selama dua periode, yakni 1985–1989 dan 1989–1993.

Di bawah kepemimpinannya, bulu tangkis Indonesia meraih medali emas perdana Olimpiade Barcelona 1992 melalui Alan Budikusuma (tunggal putra) dan Susi Susanti (tunggal putri).

Prestasi bergengsi juga lahir di ajang All England melalui Susi Susanti (1990 dan 1991), Ardy Wiranata (1991), serta Rudy Gunawan/Eddy Hartono (1992).