Canisius College Cup 2025: Para Pemenang Terima Penghargaan, Acara Diakhiri Penampilan The Changcuters & Bernadya

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Event Canisius College Cup (CC) XL 2025 akan berakhir pada Sabtu (27/9/2025) setelah berlangsung selama sepekan.

Acara penutupan akan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB siang ini.

Tercatat, ada 18 cabang diperlombakan, mulai dari mini soccer, basket, voli, bulu tangkis, silat, dan tenis meja.

Adapun event lainnya yang digulirkan juga ada fotografi, cubing, debat, english debate, short movie, panjat tebing, paduan suara, digital painting, dan cerdas cermat.

“Para pemenang akan mendapatkan penghargaan,” ujar Bondan Paramartha Mahawira, Panitia CC CUP 2026 Bagian Medai Partner di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Wira sapaan akrabnya didampingi Panitia CC CUP XL 2025, yaitu Iosse Darmawan, Nikolaus Alan Dwipraska, Keanu Sebasrian Mingtarja, Muhammad Pandu Fatahillah, Maestro Benjamin Harvard, dan Darren Joseph Hudion.

Sebelumnya, Direktur Campus Ministry Pater Alexander Koko Siswijayanto mengungkapkan Canisius College Cup 2025 merupakan momen menjalin persahabatan.

Total 214 sekolah se-Jabodetabek turut serta sehingga membuat daya tarik CC Cup 2025 bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi sebagai sarana penting bagi siswa untuk menumbuhkan harapan.