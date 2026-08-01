Canter Extra Long Bus Jadi Andalan Fuso Perkuat Transportasi Pariwisata di Indonesia

jpnn.com, TANGERANG - Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) atau Fuso Indonesia memberikan alasan meluncurkan Canter Extra Long Bus dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Kehadiran bus dengan sasis panjang itu sebagai solusi untuk mendukung mobilitas sektor pariwisata, transportasi antar-kota, dan angkutan massal.

Saat ini pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren positif turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan moda transportasi yang aman, nyaman, dan mampu mengakomodasi mobilitas wisatawan secara optimal.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai 15,39 juta, sedangkab perjalanan wisatawan nusantara menembus 1,2 miliar perjalanan.

Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya mengungkapkan kehadiran Canter Extra Long Bus sebagai wujud Mitsubishi Fuso untuk mendukung produktivitas pelaku usaha transportasi di tengah pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

"Pertumbuhan sektor pariwisata mendorong meningkatnya kebutuhan akan transportasi penumpang yang memiliki kapasitas lebih besar, aman, dan nyaman. Melalui Canter Extra Long Bus dengan wheelbase 4,2 meter, Fuso menghadirkan solusi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan tersebut," kata Aji Jaya di GIIAS 2026.

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Canter Extra Long Bus hadir dengan wheelbase sepanjang 4,2 meter yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan karoseri untuk menghadirkan kabin dengan kapasitas penumpang yang lebih optimal.

Bus itu didukung mesin bertenaga 136 PS, radius putar yang lebih kecil, serta penggunaan long tapered leaf spring yang memberikan kenyamanan berkendara lebih baik.