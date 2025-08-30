Cantik Tersipu
Oleh: Dahlan Iskan
Sabtu, 30 Agustus 2025 – 06:32 WIB
jpnn.com - "Kalau saya memuji bahwa dia cantik, habislah karier politik saya".
Yang mengucapkan itu Presiden Donald Trump. Yang dimaksud "dia" adalah Jaksa Agung Amerika Serikat Pamela Bondi.
Baca Juga:
Ucapan Trump itu ditafsirkan ke mana-mana di medsos.
Trump punya cara tersendiri dalam memuji orang. Termasuk memuji Pam Bondi.
Cara memuji Trump pakai ilmu "karambol": lewat pantulan dua kali.
Baca Juga:
Simaklah apa yang diucapkan Trump saat sidang kabinet di Gedung Putih dua hari lalu: "Lihatlah Pam," ujar Trump sambil menatap ke wajah Pamela. "Saya tidak akan pernah memuji dia cantik. Karier politik saya bisa habis," katanya.
Seperti apa reaksi Pamela?
Donald Trump hari itu memang banyak memuji para menterinya. Tidak hanya Pamela yang tesipu, tetapi juga Marco Rubio, menteri luar negeri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News