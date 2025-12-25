Capaian 2025, Kemenag Sertifikasi 101 Ribu Guru Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Kamaruddin Amin memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025.

Capaian pertama, Kamaruddin mengungkapkan Kemenag berhasil meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan secara data dengan tingginya Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tercatat pada tahun ini.

Kamaruddin juga menyoroti keberhasilan kementerian dalam melakukan sertifikasi terhadap 101 ribu guru.

Menurutnya, angka tersebut bagian dari sejarah baru bagi Kemenag, karena berhasil mensertifikasi ratusan ribu guru dalam kurun waktu satu tahun.

"Masih ada lebih 600 ribu guru yang akan dituntaskan dalam 2 tahun ke depan. Capaian ini menjadi instrumen transformasi yang fundamental. Ada kenaikan kompetensi guru yang terukur dan kenaikan kesejahteraan," kata Kamaruddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga: Kemenag Uji Coba Evaluasi Pendayagunaan Zakat Berbasis SIMZAT

Selain sertifikasi ratusan guru, Kemenag telah melantik sebanyak 120 ribu pegawai baru, yang terdiri dari CPNS maupun PPPK.

Langkah rekrutmen massal ini ditujukan untuk semakin meningkatkan kualitas kontribusi Kemenag dalam mewujudkan Asta Cita Presiden.