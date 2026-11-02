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Capaian di Atas Rata-rata Nasional, Ribuan Agen Perlinsos Banyumas Diapresiasi Gus Ipul

Capaian di Atas Rata-rata Nasional, Ribuan Agen Perlinsos Banyumas Diapresiasi Gus Ipul
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (1/11) malam. Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, BANYUMAS - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi ribuan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang telah membantu masyarakat melakukan registrasi ulang dan pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital.

Apresiasi tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (1/11) malam.

Capaian di Atas Rata-rata Nasional, Ribuan Agen Perlinsos Banyumas Diapresiasi Gus Ipul

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Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 8.217 orang dari berbagai unsur di Kabupaten Banyumas telah menjadi Agen Perlinsos.

Mereka turut membantu ratusan ribu kepala keluarga (KK) untuk masuk ke dalam sistem perlindungan sosial digital.

"Banyumas, kami buktikan Pak Bupati, yang masuk Sistem Perlinsos kami ada 209.176 Kepala Keluarga atau 32,21 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional, Banyumas istimewa," kata Gus Ipul.

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Kegiatan tersebut dihadiri 3.540 peserta yang terdiri dari perwakilan RT/RW se-Kabupaten Banyumas, Agen Perlinsos, operator SIKS-NG, perwakilan kecamatan, SDM PKH, serta siswa Sekolah Rakyat.

Ribuan peserta memenuhi seluruh tribun GOR Satria.

Gus Ipul apresiasi ribuan agen Perlinsos di Banyumas yang telah membantu registrasi uang dan pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital

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