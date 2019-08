Capaian Suzuki di GIIAS 2019, Ertiga dan Pikap Carry Mendominasi

jpnn.com, JAKARTA - Generasi terbaru Suzuki Ertiga dan Carry menjadi penyumbang utama penjualan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang Selatan, 18-28 Juli 2019 lalu.

Hadir dengan memamerkan berbagai mobil unggulan, Suzuki berhasil menarik perhatian pengunjung sebanyak kurang lebih 3.500 orang selama sebelas hari pameran. Tingginya antusiasme pengunjung tersebut memberikan kontribusi positif terhadap penjualan Suzuki di GIIAS 2019.

Selama GIIAS 2019 berlangsung, Suzuki berhasil mencatat angka penjualan sebanyak 1.159 unit. Angka ini memang menurun dibandingkan catatan yang mereka buat di ajang yang sama tahun lalu yang berada di angka 2.223 unit selama GIIAS 2018.

Kontributor utama datang dari All New Ertiga yang mencatat penjualan 406 unit dan pikap Carry sebanyak 361 unit. Kendaraan unggulan Suzuki lainnya, yaitu Karimun Wagon R, APV Arena, Ignis, Baleno, dan SX4 S-Cross juga turut berkontribusi terhadap penjualan Suzuki selama pameran.

Catatan apik dibuat jajaran produk after sales. Selama GIIAS 2019 berlangsung, Suzuki memberikan potongan harga kepada pengunjung yang membeli Suzuki Genuine Accessories (SGA), Suzuki Genuine Oil (SGO), Suzuki Apparel, serta paket aksesoris All New Ertiga Suzuki Sport, All New Ertiga, Ignis Sport Edition, Iignis, dan Baleno. Dengan dukungan penawaran menarik tersebut, pendapatan penjualan SGA, SGO, dan Suzuki Apparel mencapai 144,6 persen dari target yang telah ditentukan.

“Kami harap, kehadiran Suzuki selama GIIAS dapat memenuhi ekspektasi pelanggan, baik dari segi jajaran kendaraan, program penjualan, serta kegiatan interaktif yang kami tawarkan,” kata Makmur, 4W Sales Director PT Suzuki Indomobil Sales. (mg8/jpnn)