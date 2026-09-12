menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » CapCut AI Content Fest 2026: Bawa Talenta Kreatif Indonesia Naik ke Layar Lebar

CapCut AI Content Fest 2026: Bawa Talenta Kreatif Indonesia Naik ke Layar Lebar

CapCut AI Content Fest 2026: Bawa Talenta Kreatif Indonesia Naik ke Layar Lebar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Festival film pendek AI diinisiasi CapCut. Foto: bonjol

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan ide-ide sederhana yang biasanya hanya terpatri di layar ponsel, mendadak bergetar hebat memantulkan visualnya di atas layar raksasa bioskop.

Suasana itulah yang hidup di CGV Grand Indonesia, Jakarta, saat acara puncak AI Content Fest 2026 resmi digelar CapCut.

Mengusung tema “Small Stories. Big Screen. One Nation”, festival film pendek berbasis kecerdasan buatan (AI) pertama dari CapCut menjadi panggung bagi sepuluh karya terpilih.

Baca Juga:

Bagi para kreator daerah, ini bukan sekadar pemutaran film. Ini adalah pembuktian bahwa cerita lokal layak mendapat panggung megah.

"Indonesia punya begitu banyak cerita dan talenta kreatif yang layak mendapatkan panggung lebih besar," ujar Head of Content Operations CapCut Indonesia Jessica Wowor, saat acara di Jakarta, Jumat (11/9).

Lewat ajang ini, CapCut ingin menjembatani ide-ide yang dulunya terasa mustahil diwujudkan agar kini siap dinikmati khalayak luas.

Baca Juga:

Satu Layar, Beragam Rasa

Sepuluh film pendek yang terputar di layar ScreenX bukan cuma memanjakan mata, tetapi juga menguji rasa.

Suasana hidup di CGV Grand Indonesia, Jakarta, saat acara puncak AI Content Fest 2026 resmi digelar CapCut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI