CapCut Dorong Kreator Lokal Jadi Motor Baru Ekonomi Kreatif Digital Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - CapCut, solusi video editing terpadu terus memperkuat perannya dalam mendorong industri kreatif di Indonesia.

Menghadirkan berbagai solusi penyuntingan (editing) lengkap hingga templat siap pakai, CapCut memudahkan siapa pun menghasilkan konten berkualitas tanpa keahlian profesional.

Sejalan dengan upaya tersebut, CapCut terus menghadirkan ruang bagi kreator untuk berkarya dan menunjukkan potensinya melalui berbagai inisiatif, salah satunya melalui kompetisi terbuka bertajuk #CapCutGala2026 yang mengajak kreator untuk membagikan kreasi terbaik mereka.

CapCut juga menggelar malam penghargaan CapCut Gala 2026 pada akhir April lalu untuk mengapresiasi 21 kreator terbaik dan merayakan kontribusi komunitas kreator CapCut bagi industri kreatif tanah air.

Upaya CapCut dalam memberdayakan para kreator sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pelaku industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Sebagai wujud apresiasi bagi para kreator dan pelaku industri kreatif, CapCut menggelar malam penghargaan "CapCut Gala 2026" sebagai puncak dari kompetisi digital para kreator yang berlangsung selama Februari hingga April 2026.

Dalam acara ini, CapCut menganugerahi 21 pemenang dari 21 kategori penghargaan, yang mencakup tiga kategori besar di CapCut, yaitu kreator, agensi, dan konten. Penghargaan ini diberikan kepada kreator yang secara konsisten menunjukkan inovasi dan kreativitas terbaik melalui karya mereka di CapCut.

Tidak hanya itu, templat buatan para kreator ini turut membantu komunitas berbagi cerita secara kreatif lewat video, serta memperkaya ekosistem kreatif digital di Indonesia.