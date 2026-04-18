Car Free Night Jadi Magnet Baru Wisata Malam di Palembang

Car Free Night Jadi Magnet Baru Wisata Malam di Palembang

Gubernur Sumsel Herma Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara bersamaan melaunching Car Free Night. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Kawasan di Jalan Kolonel Atmo mendadak berubah menjadi lautan manusia pada Sabtu (18/4/2026) malam. 

Gemerlap lampu dan riuh antusias warga menandai lahirnya ikon wisata baru di kota pempek "Car Free Night" yang resmi dilaunching oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Gubernur Sumsel Herman Deru. 

Keduanya secara simbolis membuka ruang publik tersebut di panggung utama yang berdiri megah tepat di depan Pulau Mas Plaza. 

CFN Atmo dirancang sebagai eskosistem terpadu yang menyatukan wadah bagi para pelaku seni dan komunitas. 

Puluhan stand makanan berjajar sepanjang 250 meter, inovasi jemput bola dari Disdukcapil, Dinas Sosial dan Disnaker yang membuka layanan langsung di lokasi. 

Malam peluncuran ini tidak hanya menawarkan transaksi dagang, tetapi juga menjadi panggung keberagaman budaya. 

Pengunjung disuguhi atraksi memukau mulai dari: atraksi barongsai yang enerjik, kesenian kuda lumping yang sarat nilai tradisi. 

Edukasi permainan tradisional oleh komunitas pecinta permainan lawas, eksibisi satwa oleh para penghobi hewan di Palembang. 

Car Free Night (CFN) jadi magnet baru wisata malam di Palembang, masyarakat dapat menikmati berbagai macam makanan dan berbagai atraksi.

