Cara Adefitrie Kirana Kelola Waktu Antara Karier dan Kehidupan Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adefitrie Kirana kini lebih dikenal sebagai pengusaha dan aktivis perempuan serta anak.

Dia menilai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam.

Menurutnya, keseimbangan dibangun melalui kemampuan menentukan prioritas, mengenali batas diri, dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak perlu.

"Sering kali kita terlalu sibuk mengejar semuanya sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal, bekerja itu penting, tapi menjaga kualitas hidup juga sama pentingnya," ungkap Adefitrie.

Selebritas yang telah menekuni dunia usaha sejak 2000 itu mengaku pernah berada pada fase ketika pekerjaan menyita hampir seluruh waktunya.

Pengalaman tersebut membuat Adefitrie memahami bahwa produktivitas tidak selalu diukur dari seberapa padat jadwal yang dimiliki, melainkan dari bagaimana seseorang mampu mengelola energi dan fokus.

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Menurutnya, salah satu kesalahan yang sering dilakukan yakni menganggap kesibukan sebagai ukuran kesuksesan. Padahal, seseorang tetap bisa berkembang tanpa harus mengorbankan kesehatan, hubungan dengan keluarga, maupun waktu untuk beristirahat.

Adefitrie juga percaya bahwa setiap perempuan memiliki definisi sukses yang berbeda.