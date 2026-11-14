Cara Apply Kartu Kredit Bank Mega Online, Lengkap dengan 4 Pilihan Kartunya

jpnn.com, JAKARTA - Setiap kartu kredit dirancang untuk pola belanja yang berbeda. Sebagai contoh, Bank Mega menyediakan empat pilihan kartu yang dapat diajukan secara online melalui M-Smile.

Untuk mengetahui pilihan yang tersedia, Anda dapat membaca informasi kartu kredit Bank Mega sebelum menentukan jenis kartu yang sesuai. Oleh karena itu,memilih kartu yang sesuai membantu Anda memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Setiap kartu memiliki fokus manfaat dan perolehan MPC points dan besaran iuran tahunan yang berbeda. Karena itu, pertimbangkan kebiasaan belanja dan biaya kartu sebelum mengajukan permohonan. Berikut empat pilihan kartu kredit Bank Mega beserta cara mengajukannya secara online.

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1. Mega Travel Card untuk Traveler

Mega Travel Card ditujukan bagi pemegang kartu yang sering bepergian. MPC Points yang diperoleh dari transaksi dapat ditukar dengan produk perjalanan dari Antavaya.

Pilihannya mencakup tiket pesawat, hotel, dan paket tur. Dengan demikian, manfaat poin kartu ini berkaitan dengan kebutuhan perjalanan yang Anda lakukan.

Setiap kelipatan transaksi Rp10.000 dengan Mega Travel Card akan mendapatkan 50 MPC Points. Iuran tahunan kartu utama Mega Travel Card Rp1 juta untuk basic dan Rp500 ribu untuk suplemen.

Nilai poinnya dapat terasa jika pengeluaran untuk perjalanan termasuk pengeluaran rutin Anda. Sebelum memilih, pertimbangkan apakah kebutuhan perjalanan sejalan dengan manfaat kartu dan biaya tahunannya. Kartu ini sesuai jika perjalanan menjadi pos pengeluaran terbesar Anda.