Cara Arya Saloka Berproses Menjadi Ustaz Adam

jpnn.com, JAKARTA - Film horor yang berjudul Munafik: Melawan Iblis tengah tayang di seluruh bioskop Indonesia.

Karya persembahan Unlimited Production itu dibintangi oleh Arya Saloka, Acha Septriasa, Dimas Aditya, Donny Damara, dan Nova Eliza.

Munafik: Melawan Iblis membawa kisah yang menyentuh tentang keikhlasan dari takdir yang diberikan, dengan kemasan horor yang juga memberikan hiburan.

Salah satu yang menarik dalam film itu adalah saat Arya Saloka berproses menjadi karakter utama, Ustaz Adam.

Banyak penonton memuji perannya sebagai Ustaz Adam karena tampil meyakinkan dan mampu melafalkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an secara fasih.

Namun, sebenarnya, untuk mencapai titik itu, Arya Saloka sempat harus belajar ulang bahkan dari level Iqro’. Dia juga selalu deg-degan saat membaca ayat Al-Qur’an dalam film Munafik: Melawan Iblis.

“Yang membuat saya deg-degan adalah pelafalan saya membaca ayat-ayat Al-Qur’an. Selama persiapan, saya punya teman stres, dengan Dimas Aditya. Proses itulah yang sangat menyenangkan buat saya dari reading naskah, belajar tentang rukiah dan belajar dengan seorang ustaz yang membimbing dalam hafalan Al-Qur’an,” ungkap Arya Saloka.

“Saya belajar ulang dari Iqro’, jadi membenarkan pelafalan. Banyak obstacle, panjang-pendek, huruf per huruf, agar betul-betul ketika yang nonton film ini bisa merasakan bahwa kami memang seorang ustaz, dan fasih dalam membaca, jangan cuma sekadarnya. Alhamdulillah saat proses ADR untuk dubbing ulang, untuk bacaan Al-Qur’annya minim sekali dubbing ulang, hampir semuanya murni dengan pelafalan kami yang ada di set syuting," tambahnya.