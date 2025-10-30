Cara Atasi Koneksi Internet Jelek Saat Hujan Agar Aktivitas Tetap Lancar
jpnn.com, JAKARTA - Hujan yang seharusnya membawa suasana tenang dan nyaman justru sering menjadi momok pengguna internet.
Para pengguna banyak yang mengeluh saat hujan tiba karena bisa mempengaruhi kestabilan jaringan internet, menyebabkan koneksi melambat, bahkan terputus.
Hal itu tentu menjadi kendala bagi mereka yang mengandalkan internet untuk work from home, rapat virtual, hingga kegiatan belajar dan hiburan digital.
Meski hujan tidak bisa dikendalikan, terdapat beberapa cara atasi koneksi jelek saat hujan yang dapat membantu menjaga koneksi tetap stabil dan lancar.
Salah satu langkah paling efektif adalah menggunakan router dengan kualitas sinyal kuat.
Router modern kini dilengkapi dengan dukungan frekuensi ganda (2.4 GHz dan 5 GHz) yang membantu menjaga kestabilan jaringan meski kondisi cuaca kurang ideal.
Beberapa model terbaru juga memiliki fitur otomatis yang menyesuaikan kanal sinyal agar performa tetap optimal.
Selain itu, penempatan router di posisi yang tepat juga berperan penting dalam menjaga kekuatan sinyal.
