Cara Bank Jakarta Beri Layanan Dukung Ekosistem Persija

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Bank Jakarta dan Persija Jakarta ternyata tidak lagi sekadar penempelan logo komersial di jersei pemain.

Bank Jakarta resmi merambah seluruh ekosistem keuangan digital klub kebanggaan warga ibu kota tersebut.

Langkah strategis itu ditandai melalui acara bertajuk Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick-Off yang digelar di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Melalui kemitraan itu, Bank Jakarta bakal mengintegrasikan sistem pembayaran digital pada berbagai lini operasional Persija.

Layanan digital tersebut mencakup transaksi pembelian di Persija Store, Persija Cafe, platform Persija Access, hingga penyediaan program literasi keuangan khusus bagi suporter The Jakmania.

Acara peluncuran kolaborasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Gubernur Firdaus Ali, Komisaris Utama Bank Jakarta Anang Basuki beserta jajaran komisaris, serta Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo beserta jajaran direksi dan dewan pengawas.

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Turut hadir Kepala OJK Jabodetabek Edwin Nurhadi, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Agung Susilo, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Saefullah Hidayat, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga Kiki Budi Darmawan, Walikota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Andriansyah, serta Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta M Fajar Sauri.

Dari pihak klub, hadir Presiden Klub Persija Jakarta Mohamad Prapanca beserta jajaran manajemen, Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra, pelatih anyar Shin Tae-yong beserta jajaran pelatih dan ofisial, serta jajaran pemain Persija termasuk Pratama Arhan dan Denis Kolinger.