Cara Beli Motor Listrik United dengan Harga Murah, Simak Nih

jpnn.com, JAKARTA - United E-Motor membuka awal 2026 dengan strategi agresif. Sepanjang Januari, merek motor listrik lokal itu menggulirkan program promo besar-besaran.

Model TX3000 mendapat cashback tertinggi mencapai Rp 12 juta, sementara T1800 dan TX1800 masing-masing dipangkas Rp 10 juta.

Di kelas menengah, MX1200 memperoleh cashback Rp 2,5 juta, sedangkan MT1500 mendapatkan potongan Rp 1 juta.

Strategi tersebut membuat harga motor listrik United E-Motor makin kompetitif di tengah pasar yang kian ramai.

Tak berhenti di situ, United E-Motor juga menyiapkan program spesial untuk model C2000.

Dengan tambahan Rp 1 juta dari harga on the road (OTR), konsumen langsung memperoleh dua baterai sekaligus.

Paket memungkinkan jarak tempuh lebih jauh (long range) dan memberi fleksibilitas lebih untuk mobilitas harian tanpa khawatir kehabisan daya.

Program paling mencuri perhatian datang dari promo “beli motor listrik berhadiah motor listrik”.