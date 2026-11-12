Cara FIFGROUP Jemput Impian Warga di IMOS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ramainya lantai pameran otomotif, memiliki kendaraan baru atau merintis usaha sering kali berawal dari satu hal sederhana: akses pembiayaan yang tidak berbelit.

Semangat itulah yang kembali dibawa PT. Federal International Finance (FIFGROUP) yang bersiap meramaikan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Keenam kalinya, anak usaha Astra yang bernaung di bawah payung Astra Financial ini mengambil peran sentral sebagai Platinum Sponsor.

Bagi FIFGROUP, panggung yang digelar pada 20 hingga 29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, ini bukan sekadar ajang unjuk gigi di industri roda dua.

Kehadiran tahun ini terasa jauh lebih personal karena bertepatan dengan perayaan 37 tahun perjalanan mereka mendampingi masyarakat Indonesia.

Di balik angka enam kali menjadi sponsor utama, ada komitmen panjang untuk menjaga denyut nadi industri sepeda motor nasional agar tetap bergairah.

Direktur FIFGROUP Daniel Hartono, melihat pameran sebagai ruang temu yang hangat antara perusahaan dan konsumen.

Baginya, mendengarkan langsung apa yang sedang dibutuhkan masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar menawarkan produk.