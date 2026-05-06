Cara Grab Dorong Perempuan Lebih Berdaya di Ekosistem Digital

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kartini 2026, Grab Indonesia menggulirkan rangkaian program bertajuk “Jejak Aksi Kartini Masa Kini”.

Inisiatif itu difokuskan untuk memperluas pemberdayaan perempuan di berbagai lini ekosistemnya—mulai dari pengemudi, pelaku UMKM, hingga generasi muda di sektor teknologi.

Grab mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih konkret: membekali keterampilan, membuka akses, sekaligus menciptakan rasa aman bagi perempuan untuk berkembang di era digital.

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan bahwa pemberdayaan sejati tidak berhenti pada kesempatan semata.

Perempuan, kata dia, perlu memiliki akses, kemampuan, kepercayaan diri, dan rasa aman agar bisa benar-benar mandiri dan memberi dampak.

Di dalam ekosistemnya, kontribusi perempuan memang cukup signifikan.

Separuh posisi C-level di Grab diisi perempuan. Di level operasional, lebih dari 180 ribu mitra pengemudi perempuan tersebar di Asia Tenggara, sementara 61 persen mitra merchant di platform merupakan pelaku UMKM perempuan.

Keamanan Jadi Pintu Awal