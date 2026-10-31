Cara Hangat Matrix NAP Info Mempererat Hubungan dengan Pelanggannya
jpnn.com, JAKARTA - Hubungan bisnis enterprise kerap kali hanya seputar rapat formal, negosiasi, dan target kerja.
Mengubah pola kaku tersebut, Matrix NAP Info mencoba pendekatan yang jauh lebih hangat dan santai lewat Matrix Experience — Nobar Edition di CGV fX Sudirman, Jakarta, Jumat (30/10).
Pertama kalinya, inisiatif customer engagement ini digelar khusus menyapa para pelanggan segmen enterprise. Tak ada ruang rapat dingin atau meja negosiasi kaku.
Sebagai gantinya, deretan kursi bioskop dan layar lebar film WhaleFall menjadi saksi kebersamaan mereka.
Acara dibuka dengan pemaparan singkat mengenai profil dan kapabilitas layanan Matrix NAP Info yang dibawakan langsung oleh sang VP of Sales, Ilhami Efendi.
Sesi itu memberi ruang bagi pelanggan untuk mengenal lebih dekat siapa di balik jaringan konektivitas yang menyokong bisnis mereka sehari-hari.
Namun, esensi utama malam itu tetaplah kebersamaan.
Lewat format nonton bareng, sekat antarperusahaan mencair dengan sendirinya. Obrolan mengalir lebih natural, diselingi tawa dan diskusi ringan sebelum lampu bioskop diredupkan.
Matrix NAP Info mencoba pendekatan yang jauh lebih hangat dan santai kepada konsumennya lewat Matrix Experience — Nobar Edition di CGV fX Sudirman, Jakarta
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