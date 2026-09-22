Cara Hanwha Life Memupuk Pertumbuhan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Satu dekade bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah entitas asing untuk berakar di tanah air. Namun, Hanwha Life perlahan membuktikan keberadaannya.

Hanwha Life bukan sekadar menancapkan bendera, melainkan membangun kepercayaan dari sekitar satu juta nasabah, yang kini memercayakan perlindungan diri mereka.

Di tengah dinamika industri keuangan yang kerap naik turun, perusahaan asal Korea Selatan itubmemilih melangkah tenang: memperkuat fondasi di dalam, ketimbang sekadar mengejar angka di permukaan.

Baca Juga: Hanwha Life dan Save the Children Luncurkan Future Plus Indonesia

Sepanjang semester pertama tahun ini, Hanwha Life berhasil mengantongi pendapatan premi sebesar Rp172,29 miliar.

Angka ini melonjak 18,85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus menuntaskan lebih dari separuh target tahunan mereka.

Sebuah sinyal positif setelah menutup tahun sebelumnya dengan capaian premi Rp295,15 miliar.

Baca Juga: Hanwha Life Memperkenalkan AI Financial Advisor

Bagi CFO Hanwha Life Indonesia Kim Si Jun, angka-angka tersebut adalah cerminan dari pilihan strategi yang disiplin.

“Tahun ini kami memang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, dan fokus itu mulai menunjukkan hasil yang nyata,” ujar Kim Si Jun dalam keterangannya, Selasa (22/9).