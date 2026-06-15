Cara Holywings Peduli Memperingati Bulan Kesadaran Migrain Sedunia

jpnn.com, BANDUNG - Holywings Peduli mengadakan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Migrain Sedunia yang diperingati setiap Juni.

Kali ini, kegiatan yang diadakan yakni cek kesehatan massal gratis dan seminar kesehatan bertema 'Kenali Migrain, Kendalikan Gejalanya untuk Hidup Lebih Berkualitas' di Superhouse Paskal, Bandung, pada Minggu (14/6/2026).

Acara tersebut diikuti ratusan warga yang berasal dari kelurahan Pasir Kaliki dari berbagai kalangan. Antusias dari warga yang hadir sedari pagi, tidak sabar untuk mengikuti rangkaian acara mulai dari seminar edukasi mengenai migrain sekaligus memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi kesehatan dengan tenaga medis.

Program itu merupakan bagian dari komitmen Holywings Peduli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, khususnya terkait migrain yang masih sering dianggap sebagai sakit kepala biasa padahal dapat berdampak besar terhadap kualitas hidup penderitanya.

Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan bahwa edukasi kesehatan menjadi salah satu fokus utama program sosial yang dijalankan perusahaan.

"Migrain seringkali dianggap sepele, padahal kondisi ini dapat mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari. Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sekaligus mendorong deteksi dini berbagai faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan gratis," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.

Dalam sesi seminar, narasumber yang berasal dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta, dr Ivana Lola menjelaskan bahwa migrain merupakan gangguan neurologis yang ditandai dengan nyeri kepala berdenyut, umumnya pada satu sisi kepala, dan dapat disertai mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya maupun suara.