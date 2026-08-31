Cara Hypermart Rayakan HUT ke-22, Beri Promo Hingga Pengembangan Layanan

jpnn.com, JAKARTA - Hypermart merayakan hari jadi yang ke-22 melalui kampanye bertajuk Happyversary – Let’s Double the Happy!.

Kampanye itu menghadirkan sejumlah program promosi, pengembangan layanan loyalty digital, serta peningkatan layanan transaksi bagi pelanggan.

Dalam perayaan tahun ini, Hypermart mengusung tiga pilar utama, yakni Happy Saving, Happy Rewards, dan Happy Shopping.

Ketiganya mencakup program penghematan melalui berbagai promosi, pengembangan fitur pada HiCard App, serta layanan yang memberikan kepastian harga dan kemudahan transaksi.

CEO Supermarket Business Hendri Tadjuni mengatakan, peringatan 22 tahun menjadi momentum bagi Hypermart untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan pola belanja masyarakat.

“Di usia ke-22, fokus kami bukan sekadar menghadirkan lebih banyak promosi, tetapi memastikan Hypermart terus relevan dengan kebutuhan pelanggan,” ungkap Hendri, Senin (31/8).

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Menurutnya, upaya tersebut dikembangkan melalui sejumlah layanan, antara lain HiCard, program PROMISE PASTI, dan Self Check-Out.

Dalam pilar Happy Saving, Hypermart menggelar rangkaian promosi Happyversary pada 22 Agustus hingga 30 September 2026.