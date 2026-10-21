Cara ICE BSD City Perkuat Posisi sebagai Venue Berskala Besar dan Internasional

jpnn.com, TANGERANG - Seiring berkembangnya industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dan makin banyaknya pilihan venue, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City terus memperkuat posisinya sebagai venue berskala internasional melalui rekam jejak penyelenggaraan, kesiapan operasional, standar keselamatan, aksesibilitas, fleksibilitas ruang, serta dukungan ekosistem BSD City yang terintegrasi.

Sejak 2015 hingga 2026 year-to-date (YTD), ICE BSD City telah menjadi lokasi penyelenggaraan lebih dari 3.300 event dan menerima lebih dari 18.9 juta pengunjung.

Rekam jejak tersebut mencakup beragam format kegiatan, mulai dari pameran, konferensi, acara perusahaan, konser, kegiatan olahraga, hingga acara berskala internasional dengan kebutuhan operasional yang berbeda-beda.

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Bagi penyelenggara, pemilihan venue tidak hanya ditentukan oleh luas ruang atau tampilan bangunan. Penyelenggaraan event berskala besar juga membutuhkan kesiapan tim, pengelolaan logistik, keamanan, alur pergerakan pengunjung, proses loading dan unloading, pengaturan teknis, serta koordinasi berbagai kebutuhan yang berlangsung pada waktu yang sama.

“Pengalaman menangani ribuan event membentuk pemahaman kami bahwa venue bukan hanya soal kapasitas ruang. Yang sama pentingnya adalah kesiapan operasional, kompetensi tim, sistem keselamatan, akses, dan kemampuan mengelola berbagai kebutuhan secara bersamaan. Faktor-faktor tersebut menjadi semakin penting ketika skala dan kompleksitas sebuah acara meningkat,” kata General Manager ICE BSD City Siti Karmila.

ICE BSD City memiliki 10 exhibition hall dengan total luas sekitar 50.000 meter persegi, convention hall seluas 4.000 meter persegi, 33 ruang pertemuan, serta area outdoor yang dapat digunakan untuk berbagai format kegiatan. Infrastruktur tersebut memungkinkan penyelenggara mengatur pameran, konferensi, business matching, networking session, peluncuran produk, maupun kegiatan lain dalam satu kawasan.

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Selain ruang, ICE BSD City menyediakan berbagai layanan dan fasilitas pendukung, antara lain event management 360 derajat, layanan F&B dan tenant management, bonded warehouse, ruang VIP, ruang ibadah, ruang medis, galeri ATM, toko swalayan, self-service valet parking, serta EV charging station. Dukungan ini dirancang untuk membantu organizer mengelola kebutuhan acara dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.

Kesiapan operasional menjadi bagian penting dalam mendukung event berskala besar. ICE BSD City melakukan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, termasuk upgrade area venue dan pengecekan berkala terhadap fasilitas keselamatan gedung seperti alat penyiram, hidran, dan detektor kebakaran.