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Cara Ikut Lelang Tas dan Jam Tangan Mewah di Instagram, Baca Biar Enggak Tertipu

Cara Ikut Lelang Tas dan Jam Tangan Mewah di Instagram, Baca Biar Enggak Tertipu
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Ilustrasi lelang tas branded di Instagram. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki tas branded atau jam tangan mewah kini tidak harus selalu dibeli di butik resmi dengan harga fantastis.

Platform jual beli barang mewah preloved asal Indonesia, deGaiya, menghadirkan program lelang yang dapat diikuti langsung melalui Instagram.

Program tersebut digelar secara rutin setiap Senin dan Kamis melalui akun @degaiya.id.

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Berbagai koleksi premium ditawarkan, mulai dari tas bermerek internasional, jam tangan mewah, perhiasan, hingga aksesori fashion pilihan yang telah dikurasi.

Mekanisme lelang juga dibuat sederhana. Peserta cukup mengikuti akun Instagram deGaiya.

Menyukai unggahan lelang yang sedang berlangsung, kemudian memberikan penawaran sesuai aturan yang telah ditetapkan.

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Seluruh proses berlangsung di platform media sosial tanpa perlu mendaftar ke layanan khusus.

Pendiri deGaiya, Silvia Lie atau yang dikenal sebagai "Lady Gaiya", mengatakan program tersebut bertujuan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki barang mewah.

Memiliki tas branded atau jam tangan mewah kini tidak harus selalu dibeli di butik resmi dengan harga fantastis. Di Instagram sudah bisa.

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