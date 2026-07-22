Cara Indah Permatasari dan Achmad Megantara Bangun Chemistry di Film Ibadah & Cinta

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktris Indah Permatasari beradu akting dengan Achmad Megantara dalam film Ibadah dan Cinta.

Indah Permatasari lantas mengungkapkan cara mereka membangun chemistry dalam film tersebut.

Dia mengatakan bahwa hubungan pertemanannya dengan Megantara selama syuting terjalin dengan baik.

Untuk chemistry sendiri tak dipaksakan, melainkan dibangun sesuai dengan kebutuhan adegan.

"Kalau aku pribadi, kami sih profesional saja, sebutuhnya saja. Terus juga secara pertemanan kami baik-baik saja dan ya kami memang secara pertemanan saja, kalau misalnya dibutuhkan chemistry kami bangun," ujar Indah Permatasari di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Senada dengan Indah, Achmad Megantara mengatakan, hal itu disesuaikan dengan kebutuhan adegan.

Dia mengaku bakal memberikan ruang untuk lawan mainnya itu ketika Indah harus melakoni adegan yang emosional, agar dapat mendalami karakternya.

"Kalau dari gue pribadi, kalau scene-nya santai ya kami jadi santai, santai jadi santai juga. Tapi kalau pas lagi scene-scene yang berat, karena, kan, juga Indah butuh ruang sendiri, ya sudah kami kasih space supaya dia bisa memuaskan karakternya," ucap Megantara.