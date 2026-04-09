Cara Ivan Gunawan Bantu Pinkan Mambo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan memperlihatkan kepedulian terhadap penyanyi Pinkan Mambo.

Dia membantu Pinkan Mambo yang belakangan aktif bernyanyi di pinggir jalan sambil melakukan siaran langsung di media sosial.

Salah satu cara yang dilakukan Ivan Gunawan yakni mencarikan panggung agar Pinkan Mambo bisa kembali bernyanyi di panggung profesional.

Saat berbincang dalam podcast Butik Haji Igun, dia menelepon salah satu rekan, Deo yang punya bisnis jasa musik pernikahan Deo Entertainment Indonesia.

"Gue enggak ngerti klien mau bayar Pinkan Mambo berapa, tapi gue pengin lu balikin kepercayaan dirinya dia lagi untuk bisa ada di panggung wedding atau event," kata Ivan Gunawan.

"Maksud aku, daripada dia ada di jalan, kalau dia bisa show, uangnya juga cash kan, sama seperti dia ada di jalan," sambungnya.

Tidak hanya itu, desainer kondang tersebut juga mengirim uang untuk Pinkan Mambo.

Menerima kebaikan Ivan Gunawan, Pinkan Mambo pun terharu dan menyampaikan terima kasih melalui akun miliknya di TikTok.