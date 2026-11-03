Cara JEC Eye Hospitals and Clinics Dukung Prestasi Sepak Bola Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Di balik sengitnya pertandingan sepak bola, mata berperan penting dalam membaca pergerakan lawan, mencari ruang, hingga menentukan peluang.

Informasi visual diolah otak menjadi keputusan yang diterjemahkan melalui gerakan tubuh, membantu pemain merespons situasi dan menjalankan taktik tim. Karena itu, kesehatan mata perlu diperhatikan sejak masa pembinaan hingga jenjang profesional.

Deteksi dini dan pemeriksaan mata membantu mengenali gangguan penglihatan agar pemain memperoleh penanganan yang sesuai untuk menunjang performanya di lapangan.

Peran tersebut menjadi perhatian JEC Eye Hospitals and Clinics melalui seminar “Vision of A Champion: Ketajaman Visual sebagai Kunci Performa sang Garuda” yang diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026 di Auditorium Istiantoro, RS Mata JEC Kedoya, Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan pelatih, pesepak bola, pengurus sekolah sepak bola (SSB), dan pegiat sepak bola dengan praktisi kesehatan, serta turut disiarkan secara daring.

Diskusi menghadirkan dokter spesialis mata sekaligus Senior Direktur Pengembangan dan Pendidikan JEC Eye Hospitals and Clinics Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiarjo, SpM(K), PhD, mantan pelatih Timnas Indonesia Coach Indra Sjafri, serta dokter sekaligus analis sepak bola dr. Tommy Desky.

“Dua mata pemain itu harus berfungsi optimal dan sangat jelas, untuk bisa dengan maksimal mengamati, lalu memperhitungkan ketepatan respons kepada bola yang hendak ia eksekusi selanjutnya. Fakta menunjukkan bahwa kalau kondisi mata pemain ada kelainan, maka kemampuan menangkap kejernihan fokus dan kejelasan dari bola yang bergerak atau kondisi lapangan serta perubahan cuaca juga akan mudah menurun. Sebagai trusted eye care leader, JEC Eye Hospitals and Clinics ingin mendorong perhatian yang lebih menyeluruh terhadap fungsi penglihatan, sehingga gangguan penglihatan dapat dikenali sejak dini dan setiap pemain memperoleh pemeriksaan serta penanganan yang sesuai, mulai dari masa pembinaan hingga jenjang profesional,” ujar Prof. Dr. Tjahjono.

Salah satu pembahasan utama dalam seminar ini adalah crossed laterality atau dominansi silang, yaitu ketika mata dominan berada pada sisi yang berlawanan dengan tangan dan/atau kaki dominan. Contohnya, seorang pemain memiliki mata kiri dominan dengan kaki kanan dominan. Karena itu, pemetaan profil pemain mencakup keterkaitan dominansi mata, tangan, dan kaki untuk memahami koordinasi penglihatan dan geraknya.