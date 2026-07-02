menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Akomodasi » Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan

Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan

Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi menabung untuk liburan keluarga. Foto: dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Rencana liburan keluarga terkadang terkendala oleh finansial. Bayang-bayang saldo rekening yang merosot tajam pascaliburan menjadi alasan utama tertundanya momen kebersamaan tersebut.

Agenda liburan tetap bisa terwujud dengan tenang dan minim kekhawatiran. Simak cara memaksimalkan biaya liburan keluarga tanpa menguras tabungan di artikel berikut : 

Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan

Baca Juga:

Eksekusi rencana perjalanan yang hemat dan menyenangkan membutuhkan jembatan strategi secara terstruktur, mulai dari persiapan awal hingga saat tiba di destinasi impian.

 Adapun cara memaksimalkan biaya liburan keluarga tanpa menguras tabungan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Keuangan Sebelum Berangkat

Baca Juga:

Disiplin finansial sejak sebelum berangkat liburan merupakan fondasi utama agar stabilitas aruskas pribadi pascaliburan tetap terjaga dengan aman. Cobalah lakukan beberapa hal berikut:

? Susun daftar estimasi biaya secara mendetail, termasuk uang parkir maupun biaya tol agar tidak memicu pengeluaran mendadak.

Menekan pengeluaran terbesar dalam struktur biaya liburan keluarga juga dapat disiasati secara cerdas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI