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Cara Menemukan Tempat Makan Terdekat dengan Ulasan Terbaik di GrabFood

Cara Menemukan Tempat Makan Terdekat dengan Ulasan Terbaik di GrabFood
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Ilustrasi layanan GrabFood. Foto: Grab

jpnn.com, JAKARTA - Pernah berada di situasi perut kelaparan, tetapi bingung mau makan apa?

Biar momen makan tidak berubah jadi bencana, kita tidak bisa cuma mengandalkan spanduk gambar atau sekadar melihat bintang rating di aplikasi.

Memilih tempat makan terdekat yang benar-benar lezat di GrabFood sebenarnya ada seninya. 

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Ini trik simpel biar kamu tidak salah pilih menu lagi:

1. Jangan Terjebak Rating Bintang 4,9

Restoran dengan rating 4,9 tapi cuma punya 5 ulasan itu ibarat kenalan baru di medsos: kelihatannya sempurna, tapi belum teruji.

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Lebih aman memilih tempat makan dengan rating 4,5 tetapi sudah diulas lebih dari 500 orang.

Jumlah ulasan yang banyak membuktikan kalau rasa dan pelayanan mereka konsisten, bukan sekadar hoki di awal buka.

Memilih tempat makan terdekat yang benar-benar lezat di GrabFood sebenarnya ada seninya.

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