Cara Mengenali Saat Pasar Bersiap Mengalami Pergerakan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan besar di pasar biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelum harga menembus level tertentu, sering kali terdapat fase persiapan yang berlangsung cukup lama, di mana likuiditas, posisi pasar, dan tekanan beli atau jual mulai terakumulasi.

Munculnya momentum sering diawali oleh proses penyeimbangan pasar. Harga bergerak lebih lambat, volatilitas menurun, dan para trader mulai menempatkan order pada level-level yang dianggap penting.

Kondisi seperti ini sering kali memberikan petunjuk berharga bagi trader berpengalaman dibandingkan sekadar mencoba menebak arah pergerakan pasar.

Mengapa Pergerakan Pasar Bisa Menjadi Sangat Cepat?

Pergerakan harga yang cepat biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika penawaran mendominasi, harga dapat turun hingga mencapai titik keseimbangan baru.

Pelaku pasar dengan volume transaksi besar umumnya tidak masuk ke pasar secara bersamaan. Mereka cenderung membangun posisi secara bertahap saat kondisi pasar relatif tenang. Karena itu, periode dengan volatilitas rendah sering kali menjadi fase penting yang perlu diperhatikan.

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Peran Konsolidasi dalam Pergerakan Harga

Konsolidasi sering kali terjadi sebelum terbentuknya tren yang lebih besar. Pada fase ini, candlestick mulai saling tumpang tindih, volatilitas menurun, dan harga bergerak dalam rentang yang relatif sempit atau sideways. Meskipun terlihat tenang, periode ini sering menjadi awal dari potensi penembusan harga (breakout).