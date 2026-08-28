Cara Meracik Video Reels Instagram Enggak Pakai Ribet

jpnn.com, JAKARTA - Meracik video Reels di Instagram sekarang ibarat bikin mi instan—enggak pakai ribet dan selesai dalam hitungan detik.

Kreator konten kini bisa bernapas sedikit lega berkat kehadiran fitur anyar bernama First Draft.

Fitur jadi penyelamat buat mereka yang sering malas berurusan dengan proses editing yang bikin pusing kepala.

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First Draft dirancang buat "membersihkan" video mentah secara otomatis.

Algoritmanya cukup pintar buat menebak bagian mana yang paling seru, membuang sisa klip yang mubazir, memangkas jeda senyap yang bikin penonton bosan, sampai merangkai semuanya jadi satu video utuh yang siap tayang.

Hebatnya lagi, semua sulap digital ini cuma butuh waktu kurang dari 10 detik.

Kalau hasilnya dirasa masih kurang pas di hati, kreator tetap punya keleluasaan buat merombak ulang sebelum benar-benar menekan tombol publish.

Buat sementara waktu, keistimewaan ini baru dinikmati para pengguna iPhone saja.