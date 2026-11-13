Cara Mitsubishi Destinator Menjawab Kebutuhan Keluarga Modern
jpnn.com, JAKARTA - Memilih mobil keluarga sering kali seperti menarik selimut yang terlalu pendek. Ketika kabinnya lega, bodinya terasa kikuk diajak bermanuver di gang sempit.
Sebaliknya, saat lincah di perkotaan, suspensinya kerap kedodoran ketika dibawa berlibur ke luar kota.
Celah itulah yang coba dijawab oleh Mitsubishi Destinator. SUV tujuh penumpang yang dirancang mengikuti ritme keluarga modern yang dinamis.
Di tengah padatnya jalanan kota, dimensi bongsor Destinator tidak lantas membuatnya kaku.
Radius putarnya 5,4 meter, cukup ringkas untuk memutar balik di jalan perumahan atau parkir di pusat perbelanjaan yang sempit.
Kehadiran Multi Around Monitor serta Electric Parking Brake dengan Auto Hold juga ikut mengambil alih rasa lelah pengemudi saat terjebak macet maupun merayap di tanjakan.
Begitu aspal mulus berganti jalur berkerikil atau polisi tidur yang tinggi, ground clearance setinggi 244 mm (tanpa engine under cover) memberi rasa tenang tersendiri.
Kolong mobil tetap aman tanpa perlu khawatir tersangkut.
Mitsubishi Destinator—SUV tujuh penumpang yang dirancang mengikuti ritme keluarga modern yang dinamis.
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