Cara Mitsubishi Memuluskan Pencapaian Target Penjualan di IIMS 2026

Cara Mitsubishi Memuluskan Pencapaian Target Penjualan di IIMS 2026

Cara Mitsubishi Memuluskan Pencapaian Target Penjualan di IIMS 2026
Line up kendaraan Mitsubishi di IIMS 2026, Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memasang target ambisius di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Pabrikan berlambang tiga berlian itu membidik penjualan hingga 3.000 unit selama pameran yang berlangsung sejak 5-15 Februari, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Direktur Pemasaran PT. MMKSI, Irwan Kuncoro, mengungkapkan bahwa dua model akan menjadi tulang punggung pencapaian target tersebut, yakni Mitsubishi Xpander dan Destinator.

Dari total target 3.000 surat pemesanan kendaraan (SPK), Xpander ditargetkan menyumbang sekitar 1.000 unit, sementara Destinator sebanyak 800 unit.

“Target kami 3.000 SPK di IIMS 2026. Saat ini, memasuki hari keempat pameran, sudah tercatat sekitar 1.000 SPK,” ungkap Irwan di sela-sela IIMS 2026, Senin (9/2).

Guna menarik minat pengunjung, MMKSI menampilkan total 10 unit kendaraan display dan menyediakan enam unit test drive.

Konsumen dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, serta karakter berkendara khas Mitsubishi Motors di berbagai kondisi.

Khusus di IIMS 2026, Mitsubishi juga menghadirkan dua model edisi spesial, yakni Destinator 55th Anniversary Edition dan Xforce 55th Anniversary Edition.

