Cara Mitsubishi Memuluskan Pencapaian Target Penjualan di IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memasang target ambisius di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.
Pabrikan berlambang tiga berlian itu membidik penjualan hingga 3.000 unit selama pameran yang berlangsung sejak 5-15 Februari, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Direktur Pemasaran PT. MMKSI, Irwan Kuncoro, mengungkapkan bahwa dua model akan menjadi tulang punggung pencapaian target tersebut, yakni Mitsubishi Xpander dan Destinator.
Dari total target 3.000 surat pemesanan kendaraan (SPK), Xpander ditargetkan menyumbang sekitar 1.000 unit, sementara Destinator sebanyak 800 unit.
“Target kami 3.000 SPK di IIMS 2026. Saat ini, memasuki hari keempat pameran, sudah tercatat sekitar 1.000 SPK,” ungkap Irwan di sela-sela IIMS 2026, Senin (9/2).
Guna menarik minat pengunjung, MMKSI menampilkan total 10 unit kendaraan display dan menyediakan enam unit test drive.
Konsumen dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, serta karakter berkendara khas Mitsubishi Motors di berbagai kondisi.
Khusus di IIMS 2026, Mitsubishi juga menghadirkan dua model edisi spesial, yakni Destinator 55th Anniversary Edition dan Xforce 55th Anniversary Edition.
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memasang target ambisius di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aktivitas Seru Booth Suzuki di IIMS 2026: Bisa Main, Nongkrong, Sekalian Beli Mobil
- Tantang BYD M6, VinFast VF MPV 7 Melantai di IIMS 2026, Sebegini Harganya
- Dari Honda Vario hingga Motor Balap Joan Mir Mejeng di IIMS 2026
- GAC Tawarkan Promo Gila-gilaan Selama IIMS 2026, Bisa Untung Ratusan Juta
- Hadir di IIMS 2026, Changan Tawarkan Promo Eksklusif Untuk Deepal S07 dan Lumin
- IIMS 2026: BYD Bawa Pesan Besar soal Masa Depan Mobil Listrik