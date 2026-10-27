Cara Mixue Indonesia Terus Memperluas Jangkauan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Mulai dari kompetisi gaming, penampilan musik, cosplay, hingga berbagai aktivitas bertema matcha, Mixue Indonesia mempertemukan beragam komunitas melalui gelaran Matcha Booyah Series hasil kolaborasi bersama Free Fire pada 17–18 Oktober 2026 di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan.

Acara ini menghadirkan turnamen Free Fire, penampilan Anggis Devaki dan girl group Lemon, serta para cosplayer yang turut memeriahkan suasana. Snow King, maskot ikonik Mixue, juga hadir untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung dan melengkapi pengalaman selama acara.

Dengan mempertemukan penggemar gaming, musik, komunitas cosplay, hingga pencinta matcha, Mixue menciptakan ruang bagi masyarakat dengan berbagai minat untuk menikmati pengalaman yang sama.

Kolaborasi ini menjadi salah satu cara Mixue Indonesia untuk terus menemukan pendekatan baru dalam membangun kedekatan dengan konsumen, tidak hanya melalui produk yang mereka nikmati sehari-hari.

Bagi Mixue, membangun kedekatan dengan konsumen bukan hanya tentang memperkenalkan produk baru. Memahami apa yang disukai masyarakat, menciptakan ruang untuk berbagi pengalaman, serta menghadirkan brand dalam berbagai aktivitas yang dekat dengan kehidupan mereka juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Kolaborasi bersama Free Fire memberikan kesempatan bagi Mixue untuk terhubung dengan audiens melalui sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari minat mereka. Gaming menjadi tema utama, sementara penampilan musik, cosplay, dan berbagai aktivitas bertema matcha memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi pengunjung.

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Tidak hanya menyasar satu kelompok audiens, acara ini mempertemukan berbagai komunitas dalam satu ruang. Pengunjung dapat menyaksikan pertandingan, menikmati penampilan musik, bertemu dengan cosplayer, maupun mengikuti berbagai aktivitas interaktif yang tersedia selama acara.

Pendekatan ini menjadi salah satu cara Mixue Indonesia menghadirkan pengalaman brand yang lebih dekat dan terbuka bagi berbagai kalangan.