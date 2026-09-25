Cara Motul Indonesia Mengenalkan DNA Motorsport dari Italia

jpnn.com, JAKARTA - Ada alasan mengapa Sirkuit Monza dijuluki The Temple of Speed. Deru mesin F1 yang memecah keheningan udara musim gugur Italia bukan cuma soal balapan, tetapi soal gairah.

Suasana magis itulah yang dirasakan langsung oleh rombongan brand ambassador PT. Motul Indonesia Energy (MIE) pada 5-6 September lalu.

Mereka diboyong jauh-jauh dari Indonesia ke Italia lewat agenda F1 Monza dan Wheels & Wonders.

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Kehadiran Motul di panggung F1 musim ini memang bukan sekadar penonton di tribun.

Sejak awal musim, Motul resmi menjadi Official Supplier bagi McLaren Formula 1 Team.

Oli transmisi yang mengalir di dalam gearbox dan diferensial mobil MCL40 milik McLaren adalah hasil racikan teknis antara tim R&D Motul dan para engineer McLaren.

"Melalui pengalaman menyaksikan langsung di Monza, kami melihat sendiri bagaimana teknologi, engineering, dan performa bekerja di tingkat tertinggi," ujar Managing Director PT MIE, Welmart Purba dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Namun, kejutan sebenarnya justru dimulai setelah kibatan bendera finis di Monza.