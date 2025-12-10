Cara Motul Indonesia Merayakan Loyalitas Para Mitra Bengkel

jpnn.com, JAKARTA - Motul Indonesia menghadirkan program spesial “Motul Mandalika Track Day Experience Reward", yang kali ini mengajak para mitra bengkel dari berbagai kota di Indonesia.

Para mitra diberikan kesempatan merasakan bagaimana rasanya berada di paddock, memakai racing suit, hingga memacu motor balap di lintasan yang sama tempat ajang MotoGP berlangsung.

Semua fasilitas—mulai dari motor, perlengkapan balap, hingga asuransi—sudah disiapkan Motul.

Kegiatan merupakan puncak dari rangkaian sales program Motul Indonesia yang digelar Juni–November 2025.

Program sebagai bentuk apresiasi untuk bengkel rekanan yang aktif mengembangkan jaringan bisnis Motul.

Serasa Pembalap Profesional

Salah satu peserta, Kweedy Frangky Harry Ekaputra dari Arc Speedshop Jakarta, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.

“Ini pengalaman luar biasa. Dari tiba di paddock sampai akhirnya turun langsung ke lintasan, semua seru dan tertata rapi."