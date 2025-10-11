Cara NasDem Biar Rakyat Merasakan Kehadiran Partai, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - DPP NasDem melaksanakan acara Salurkan Darah, Nyalakan Perubahan demi memperingati HUT ke-14 partai dengan jargon Restorasi Indonesia itu.

Adapun, acara tersebut berupa kegiatan donor darah yang dilaksanakan setuktur NasDem di seluruh Indonesia.

Kegiatan utama donor darah dilaksanakan di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10) yang dibuka Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa bersama cucu Presiden RI ke-2 Soeharto Danty Indriastuti Purnamasari.

Baca Juga: NasDem Tangkap Sinyal Ini dari Langkah Prabowo Mereshuffle Kabinet

Saan mengatakan aksi kemanusiaan ini digelar sebagai respons atas defisit darah nasional yang mencapai sekitar 1,4 juta kantong setiap tahun.

“Kegiatan donor darah ini bukan simbolik, tapi langkah nyata membantu mereka yang membutuhkan," kata dia dalam keterangan persnya, Sabtu.

NasDem, lanjut Saan, berkomitmen terus hadir di masyarakat dengan berbagai kegiatan, seperti donor darah pada Sabtu ini.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa partai politik hadir dan memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka,” ujar Saan.

Ketua Panitia Aksi Donor Darah Nasional DPP NasDem Danty Indriastuti Purnamasari menyebut peringatan parpolnya bukan dirayakan dengan kemewahan, melainkan dengan gerakan sosial.