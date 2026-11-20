Cara Negara Tuntut Keadilan Atas Sumber Daya Alam
Oleh: Gede Sandra – Ekonom InFast Bestari
jpnn.com - Judul tulisan ini barangkali menggambarkan kehendak Presiden Prabowo saat berpidato di Palu, “Pulau Besi” di Sulawesi Tengah, pada 16 November 2026 lalu.
Inti pesannya tegas: negara harus memperoleh manfaat minimal 70 persen dari sektor tambang.
Bila perlu, kata Presiden, opsi penguasaan saham pun diperkenankan. Investor pertambangan tetap dipersilakan menanamkan modal hingga modalnya kembali, sebelum keuntungan mayoritas dinikmati negara.
Paradoks Indonesia: Kaya Mineral karena Bencana
Indonesia termasuk negara dengan frekuensi dan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Ini terjadi karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng tektonik dan jalur cincin api, dengan lebih dari 120 gunung berapi aktif.
Namun ketika lempeng mengalami subduksi, batuan meleleh menjadi magma yang naik ke permukaan melalui gunung berapi, terbawalah berbagai unsur logam dari dalam bumi.
Inilah yang kita kenal sebagai mineral tambang, seperti emas, tembaga, nikel, kobalt, timah, bauksit, seng, dan lain-lain. Batubara terbentuk dengan cara berbeda, melalui sisa rawa purba jutaan tahun lalu.
Jadi, Indonesia kaya mineral tambang karena berlokasi di jalur bencana geologi — sebuah paradoks Indonesia yang lain lagi.
Investor pertambangan tetap dipersilakan menanamkan modal hingga modalnya kembali, sebelum keuntungan mayoritas dinikmati negara.
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