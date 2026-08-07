Cara PASTI Dorong Pencegahan Stunting Berbasis Masyarakat di Kubu Raya

jpnn.com, KUBU RAYA - Program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia (PASTI) bersama para mitra pendanaan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan secara langsung praktik baik pencegahan stunting berbasis masyarakat yang telah dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, remaja, dan masyarakat.

PASTI merupakan program kemitraan antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dengan Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui inisiatif Bakti BCA.

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Program yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia itu bertujuan untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting dan perbaikan status gizi di Indonesia hingga Januari 2027.

Gagal tumbuh atau stunting masih menjadi salah satu tantangan di sektor kesehatan Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi balita stunting di Kubu Raya masih berada pada angka 30,2%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan prevalensi di Kalimantan Barat sebesar 26,8% dan rata-rata nasional sebesar 19,8%.

Berdasarkan monitoring PASTI periode 2025 hingga semester I 2026, Program PASTI di Kubu Raya telah menjangkau 1.188 orang tua baduta (bayi di bawah dua tahun) dan ibu hamil melalui Kampanye/KIE Kelompok bagi keluarga berisiko stunting dan keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dari jumlah tersebut, 1.137 penerima manfaat atau 95,7% menunjukkan pemahaman yang baik tentang stunting.

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Menyambut hal ini, Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos., menyampaikan pihaknya mengapresiasi Tanoto Foundation, AMMAN Mineral, dan Bank BCA, beserta Wahana Visi Indonesia, yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

"Kami harap dampak yang dihasilkan oleh Program PASTI nantinya dapat kami replikasi di wilayah-wilayah lain, sehingga dapat semakin menurunkan angka stunting di seluruh Kabupaten Kubu Raya," ungkap Sujiwo dalam keterangan resmi.