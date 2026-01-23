menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Cara Persija Jakarta Menyiasati Krisis Menjelang Lawan Madura United

Cara Persija Jakarta Menyiasati Krisis Menjelang Lawan Madura United

Cara Persija Jakarta Menyiasati Krisis Menjelang Lawan Madura United
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - Persija Jakarta langsung dihadapkan dengan ujian berat saat menjamu Madura United pada laga perdana putaran kedua BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Madura United akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (23/1/2026).

Macan Kemayoran harus menghadapi Madura United dengan kondisi skuad yang tidak ideal.

Baca Juga:

Sejumlah pemain kunci dipastikan absen pada laga ini.

Persija kehilangan Fabio Calonego, Ryo Matsumura, Van Basty Sousa, dan Bruno Tubarao akibat sanksi Komite Disiplin PSSI.

Situasi kian rumit karena Hanif Sjahbandi dan Sousa juga belum pulih sepenuhnya dari cedera.

Baca Juga:

Kondisi tersebut membuat Pelatih Persija Mauricio Souza dituntut memutar otak.

Penyesuaian strategi dan rotasi pemain menjadi agenda utama demi menjaga stabilitas permainan tim.

Krisis menghantam Persija Jakarta jelang lawan Madura United pada putaran kedua BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI